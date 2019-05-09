Kilis'te Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, polis, jandarma ve sağlık ekipleri kurdukları stantlarla vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 112 ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanında stant açtı. Kurumların tanıtım ve faaliyetlerinin anlatıldığı broşür, kitapçık ve bazı hediyeler, vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlar, gözlüğü takanlara birkaç metre mesafeden boş kaleye penaltı atışı yaptırılmaya çalışıldı. Uzun yıllardır kaza yapmayan sürücülere Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis Şoförler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker, başarılı sürücülere plaket verdiler. Motosiklet tutkusu ile bilenen Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, motosiklet ile Cumhuriyet meydanında tur atması ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı. - KİLİS

Kaynak: İHA