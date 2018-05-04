Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinlikleri

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve OPET iş birliğiyle Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Trafik Dedektifleri" etkinliğine, ilköğretim okullarından öğrencilerin yanı sıra yetkililer katıldı.

Polis bandosunun konser verdiği etkinlikte, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı özel eğitim ekibince genel trafik kuralları eğitimi verildi. Eğitimin ardından proje için hazırlanan dökümanlar dağıtıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan açılış konuşmasında trafikte insanın en önemli unsur olduğuna işaret ederek, "İşin içine insan girince risk oranı hiçbir zaman sıfırlanamamaktır. Bu nedenle yol kullanıcılarımızın trafikteki hareketlerini bu gerçek üzerine inşa etmeleri, karşılaşabilecekleri riskleri minimize edecektir. Kuralları öğrenelim, uygulayalım ve insan kaynaklı tehlikelere karşı da dikkatli ve tedbirli olalım." dedi.

OPET'in desteğiyle 5 yıldır sürdürülen ve bugüne kadar 4 milyon öğrenciye ulaşılan proje kapsamında, bugün 250 öğrenci daha "Trafik Dedektifi" oldu.

Proje kapsamında geçen ay düzenlenen "Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi"ni tamamlayan 150 polis de görev yaptıkları illerde proje eğitmeni ünvanını aldı.