Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Karabük'te, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı.

Güven Kavşağı, otobüs durakları ve kentin çeşitli yerlerine asılan pankart ve afişlerde, "yayalar kırmızı çizgimiz", "trafik hayattır" ve "önce yaya" gibi mesajlar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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