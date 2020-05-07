Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Bolu'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Bolu'da, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı.

Kent Meydanı ile D-100 kara yolu üzerinde bulunan değişik yerlere asılan pankart ve afişlerde, üzerlerinde, "Dur yaya geçiyor", " Sevdiklerini düşün hızını düşür", "Yola yorgun ve uykusuz çıkma" ve "Kurallara uyun hayata bağlanın" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA