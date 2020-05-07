Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
07.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:04
AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Teşkilatı, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.
AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Teşkilatı, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında polis ekiplerini ziyaret eden gençlik kolları üyeleri, polislere ve uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolculara gül hediye etti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren ekipler de vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA