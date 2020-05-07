Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
07.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:30
Karamürsel ilçesinde, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara "2020 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" broşürlerini dağıtıldı.
Karamürsel ilçesinde, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara "2020 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" broşürlerini dağıtıldı.
İlçenin işlek caddeleri ve kontrol noktasında araç sürücülerine ve vatandaşlara "2020 Yaya Öncelikli Trafik Yılı" broşürlerini dağıtan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları konusunda tavsiyede bulundu.
Ekipler, vatandaşlara trafikte kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA