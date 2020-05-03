Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, toplumlarda her bireyin yaşamında kara yolu trafiğinin önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Trafik emniyetinin bir ülkenin en önemli konularından olduğunu belirten Bilgin, trafik emniyetinin toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmekte olduğunu kaydetti.

Artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağın en önemli konularından birinin trafik güvenliği olduğunu ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Günlük yaşantımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen trafik kazaları; birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar; çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, yaralanmaların ya da sakat kalmaların yanı sıra, büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Bütün bu yaşanılan trafik kazalarının sona ermesi adına başta Emniyet ve Jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük gayretler sarf etmektedir. Ancak bilinmelidir ki, trafik kazalarının sadece polisiye yöntemlerle önlenmesi imkansızdır. Bu nedenle kazaların yol açtığı maddi ve manevi felaketlerden korunmak adına trafik bilincinin oluşturulması ve otokontrol sisteminin uygulanması gerekmektedir. Bu sistemin uygulanması da ancak insanlarımızın eğitimi ve bilinçlenmesi ile mümkündür."

Kaynak: AA