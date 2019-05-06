Samsun'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Samsun ve ülkedeki trafikle ilgili duyarlılığı artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da çoğalan nüfus ile birlikte taşıt ve sürücü sayısında artışın meydana geldiğini belirten Kaymak, "İlimizde kayıtlı 360 bin araç ve 476 bin sürücü bulunmakta olup bu durum özelde ilimizin, genelde ise çağımızın en önemli konularından birisinin trafik güvenliği olmasına sebep olmaktadır. O yönüyle bu Karayolları Trafik Haftası'nı önemsiyoruz." dedi.

"Öncelik Yayanın" sloganıyla yayalara geçiş üstünlüğü veren projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Kaymak, proje sayesinde 2019 yılının ilk dört ayında yapılan kontrollerde, trafik kazalarında yüzde 30 azalma görüldüğünü kaydetti.

Kaymak, şöyle devam etti:

"Düğün konvoylarında hem korna çalınmakta hem de bu konvoylar yüzünden trafik aksamakta ve tehlikeye düşürülmektedir. Korna çalmak medeni toplumlarda olmayan bir durumdur. Toplumun kalkınmışlığı bir yerde bununla ölçülüyor. Siz kornaya basıyorsanız halen daha geri kalmış toplum görüntüsü veriyorsunuz demektir. O yönüyle lütfen buradan bütün sürücülere sesleniyorum. Arkadaşlar artık çok mecbur kalmadıkça, lütfen kornalara basmayalım."

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından trafik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Vali Kaymak ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Vali Kaymak, hafta dolayısıyla kamuoyunun dikkatini trafik olgusuna çekmek ve trafik ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan stantların açılışını yaparak, protokol üyeleriyle birlikte simülasyon aracında emniyet kemerinin uygulamalı olarak tanıtımını izledi.

Törene ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA