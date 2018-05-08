Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Ramazan Başol, trafik konusunda herkesin örnek olması, trafik kurallarına, işaret ve işaretçilerine uyuması gerektiğine vurgu yaptı. Hafta boyunca bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını belirten Başol, "Trafik kurallarına uyarak, hayatımızın bir yaşam biçimi haline getirerek içimizdeki trafik canavarını öldürmeliyiz." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan stantlar gezildi. Stantta Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Alaattin Tinni'ye temsili olarak alkolmetre üfletildi.

Akülü oyuncak araç süren öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Şarkışla Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.