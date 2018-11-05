Karayollarından Haksız İstimlak Bedeli Alanlar Bilişimle Önlenecek
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.
5 Kasım 2018 Pazartesi 06:03
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.