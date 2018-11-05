Karayollarından Haksız İstimlak Bedeli Alanlar Bilişimle Önlenecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.

Karayollarından Haksız İstimlak Bedeli Alanlar Bilişimle Önlenecek

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, gerçekte olmadığı halde sahtecilikle karayollarının istimlak sınırları içinde arazisi olduğunu beyan ederek istimlak bedeli alanların, bilişim teknolojileri kullanılarak belirleneceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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