Karayollarından FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü "(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır.

Karayollarından FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü "(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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