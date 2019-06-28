Karayollarından FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü "(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğü "(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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