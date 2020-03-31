Karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı Karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı Denetimler esnasında karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu Uşak'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayollarında korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Denetimler esnasında karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu

UŞAK - Uşak'ta polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs denetimleri nedeniyle kent girişindeki karayollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise yapılan denetimlerden beklemelerine rağmen memnun olduklarını belirtti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik ekipleri D300 karayolunda korona virüs tedbirleri kapsamında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla araçlar tek tek kontrol edilirken vatandaşlara korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerde yolculuklarda kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanları ise araçlarda bulunan vatandaşlara yüksek ateş kontrolü yaptı. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mehmet Karakaya isimli vatandaş beklemelerine rağmen denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "3 saattir bekliyorum. Ama sağlığımız içinse beklerim. Herkesin beklemesi gerek, yolda bazı kişiler dönüyorlar, aslında dönmemeleri lazım. Ben sabaha kadar da olsa beklerim. Ülkemin ve kendimin sağlığı için kurallara uyalım" dedi.

Kaynak: İHA