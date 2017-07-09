Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında üst yapı ve yenileme çalışmaları yapılacak. İstanbul-Ankara istikameti 4 numaralı viyadük üzerindeki çalışma nedeniyle TEM Otoyolu kapatılarak, trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Çalışmanın 14 Temmuz'da bitirilmesinin ardından Ankara-İstanbul yönündeki trafik, İstanbul-Ankara istikametine aktarılarak, 2 şerit gidiş şeklinde çalıştırılıp Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar kendi şeridine yönlendirilecek. 29 Temmuz'a kadar bu kesimde trafik, 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş şeklinde olacak ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan sonra normal seyrine dönecek.
Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriyor.
Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerindeki çalışmalar nedeniyle her iki istikametteki muhtelif kesimlerde 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından, ulaşım bu saatlerde tek şeritten sağlanıyor.