Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Ispartakule Kavşağı'ndan İstanbul istikametine doğru yaklaşık 700 metre sonra başlayan kesimindeki havai hattın sökülmesi çalışmaları nedeniyle yarın saat 01.00-06.00 arasında 15'er dakikalık aralıklarla otoyol bu kesimde trafiğe kapatılarak çalışmalar tamamlanacak.



Elmalı-Finike yolunun 17'nci kilometresindeki Göltarla mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.



Afyon-İzmir yolunun 38-42'nci kilometreleri arasında tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak. Söz konusu çalışmalar sırasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.