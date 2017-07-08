Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Ispartakule Kavşağı'ndan İstanbul istikametine doğru yaklaşık 700 metre sonra başlayan kesimindeki havai hattın sökülmesi çalışmaları nedeniyle yarın saat 01.00-06.00 arasında 15'er dakikalık aralıklarla otoyol bu kesimde trafiğe kapatılarak çalışmalar tamamlanacak.
Elmalı-Finike yolunun 17'nci kilometresindeki Göltarla mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.
Afyon-İzmir yolunun 38-42'nci kilometreleri arasında tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak. Söz konusu çalışmalar sırasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.