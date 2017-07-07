Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları kesimi arasındaki üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara yönü, Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatıldığından ulaşım D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na tekrar katılıma olanak tanınıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 6-7 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden saat 19.00'a kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.
Isparta-Antalya yolunun 16. kilometresindeki Aksu ilçesi Yeşilkaraman Köyü mevkisinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatleri arasında araç geçişine izin verilmeyecek.