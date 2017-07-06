Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşaklarının Ankara-İstanbul yönü 96-117. kilometrelerde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 29 Temmuz'a kadar TEM Otoyolu her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı'ndaki İstanbul yönü de trafiğe kapalı tutuluyor.

Polatlı-Ankara yolunun 29-34. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.


Burdur-Antalya sınırı Antalya-Manavgat yolunun 16. kilometresinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 7 Temmuz Cuma günü 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.