Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1. ve 2. şeritleri 24 saat 3 vardiya esasına göre kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. 3 kuzey ve 3 güney şeridi olan köprüde 2'şer şerit trafiğe kapalı tutulurken, ulaşıma diğerlerinden izin veriliyor.



Köse-Bayburt yolunun 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle 19 Temmuz'a kadar bu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.



Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ve yolda oluşan daralmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.