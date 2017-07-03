Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin her iki tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde trafik tek şeritten ve kontrollü olarak verilecek.
Dokurcun-Mudurnu ayrımı- Nallıhan yolunun 15-22. kilometrelerinde ve Kastamonu-Taşköprü yolunun 1-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.