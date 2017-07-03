Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8. kilometresindeki Arhavi Tüneli'nin her iki tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde trafik tek şeritten ve kontrollü olarak verilecek.



Dokurcun-Mudurnu ayrımı- Nallıhan yolunun 15-22. kilometrelerinde ve Kastamonu-Taşköprü yolunun 1-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.