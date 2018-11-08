Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesiminin 10-14. kilometrelerindeki üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları kesimindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmasından dolayı Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Doğankent-Kürtün-Torul devlet yolunun 4-37. kilometrelerindeki Günyüzü 1, Günyüzü 2, Elçeğiz, Taşlıca, Kürtün (Uluköy), Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tirebolu Doğankent devlet yolunun 33-34. kilometrelerinde bulunan Güvenlik Tüneli'nde 08.00-17.00 saatlerinde yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.