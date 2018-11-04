Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3 şeritten izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1,5 kilometrelik bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Turhal-Tokat yolunun 28. kilometresindeki sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 25-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.