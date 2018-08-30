Karayollarında Durum
Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu/Adapazarı Kavşağı arasında yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna ve Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendirilecek.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapalı bulunuyor.
Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometreleri arasında yol yapım ve köprü çalışmaları devam ediyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönündeki tüpünde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım Ovit geçidinden (eski yol), İspir-İkizdere yönünde ise tünelden kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce/Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometreleri arasında üst yapı, yapım, onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 37. kilometresinde Kızıltepe-1 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kalkan-Kaş-Demre yolunun 41-45. kilometreleri arasında kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometreleri arasında bakım, onarım çalışmaları sürüyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometreleri arasında Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde de tek şeritten sağlanıyor.