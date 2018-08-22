Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya yolunun 14-23 kilometrelerinde yol yapım ve istinat duvarı yapımı çalışmaları devam ediyor.
Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65 kilometrelerinde Bahçe mevkisi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Soma-Akhisar yolunun 28-30 kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldığından, geçişler servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Konya yolunun 21-22 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Niksar - Reşadiye yolunun 29 kilometresinde ulaşım heyelan tehlikesine karşı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Silifke-Mut yolunun 1-9 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.