Karayollarında Durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya yolunun 14-23 kilometrelerinde yol yapım ve istinat duvarı yapımı çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 45-46 ve 63-65 kilometrelerinde Bahçe mevkisi yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30 kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldığından, geçişler servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Konya yolunun 21-22 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Niksar - Reşadiye yolunun 29 kilometresinde ulaşım heyelan tehlikesine karşı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Silifke-Mut yolunun 1-9 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.