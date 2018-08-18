Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresindeki Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Samsun yönündeki köprüden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolunun 7, 9, 15 ve 39. kilometrelerindeki refüj geçiş aralıkları, Kurban Bayramı tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğince trafiğe kapatıldı.
Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden gerçekleştiriliyor.
Akseki-Seydişehir yolunun (Akseki-Konya istikameti) 0-6. kilometrelerideki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.