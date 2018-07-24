Karayollarında Durum
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Ankara yolunun 25-26. kilometrelerindeki alt geçit çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
Kars-Selim-Sarıkamış yolunun 21-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-27. kilometrelerindeki (Torul geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balçova-Bornova yönündeki Gaziemir Kavşağı 6. Sanayi katılım kolunun emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.
Samsun-Ordu yolunun 22-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.