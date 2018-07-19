Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışması yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım her iki yönde 2'şer şeritten gerçekleştiriliyor.
Taşucu-Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu batı kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Hopa-Borçka yolunun 10. kilometresindeki Cankurtaran Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde Borçka-Hopa yönünde trafik eski devlet yoluna yönlendirilecek.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 69-73 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 39-45 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-Polatlı istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinde iki yönlü devam ediyor.