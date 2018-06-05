Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.
İzmit-Kandıra devlet yolunda Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kandıra yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Bala yolunun 24-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Karakeçili-Bala-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.