Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

İzmit-Kandıra devlet yolunda Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kandıra yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Bala yolunun 24-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Karakeçili-Bala-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et