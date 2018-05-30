Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta (Antalya-Manavgat) yolunun 17. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Kemer-Kumluca yolunun 74-75. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş yönünden Antakya Limanı'na mermer taşıyan ağır tonajlı ve uzun araçlar, Finike-Elmalı, Korkuteli-Antalya ve Altınyaka-Antalya güzergahlarına yönlendiriliyor.
Karabük-Araç yolunun 4-30, Bursa-Ankara yolunun 25-26, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 58-64. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İzmit-Kandıra yolunun Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında Kandıra yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.