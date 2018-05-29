Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametine yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı-6. Sanayi Sitesi katılım kolu yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun 1-2. kilometrelerinde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltmasına gidildi. Ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten sağlanıyor.

Niğde-Ulukışla yolunun 53-54. kilometrelerinde Kaynarca Kavşağı alt geçidi ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.