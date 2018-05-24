Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde, İzmir-Çanakkale istikametinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Eskişehir-Elvankent istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşağı 6. Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında, otoyolun 1-2. kilometrelerinde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.