Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde, İzmir-Çanakkale istikametinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Eskişehir-Elvankent istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşağı 6. Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında, otoyolun 1-2. kilometrelerinde emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.