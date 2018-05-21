Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul-Ankara yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
İzmit-Kandıra devlet yolundaki Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kandıra yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Çeşme-Urla-Güzelbahçe devlet yolunun 21-22. kilometrelerindeki Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin enerji nakil hattı çalışmaları nedeniyle yol saat 20.00'ye kadar kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Eskişehir-Elvankent istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik yan yollara yönlendiriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.