Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit Devlet Yolu'nun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri Devlet Yolu'nun 65-67. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde de tek şeritten sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçidine başlanması nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.