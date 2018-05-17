Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Eskişehir-Elvankent) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Çine ayrımı Karpuzlu devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki Çaltı Köprüsü'nde yenileme çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Avanos yolunun 37-41. kilometreleriyle 41-46. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Sivas devlet yolunun 41-46. kilometrelerindeki (Çamlıbel şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer banttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Tünelin Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpü ise ulaşıma kapatılarak, trafik Akyazı Spor Tesisi bağlantı yoluna yönlendiriliyor.