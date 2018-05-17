Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Eskişehir-Elvankent) iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Aydın-Çine ayrımı Karpuzlu devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki Çaltı Köprüsü'nde yenileme çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Avanos yolunun 37-41. kilometreleriyle 41-46. kilometrelerindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas devlet yolunun 41-46. kilometrelerindeki (Çamlıbel şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer banttan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Tünelin Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpü ise ulaşıma kapatılarak, trafik Akyazı Spor Tesisi bağlantı yoluna yönlendiriliyor.