Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beşikdüzü-Trabzon Devlet yolunun 45. kilometresinde Akyazı tünelinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Akçaabat yönünde kuzey tüpü trafiğe kapatılırken, ulaşım Akyazı Spor Tesisi bağlantı yolundan sağlanıyor.

Yozgat şehir geçişi 40-42. kilometrelerde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı ile Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Avanos yolunun 37-46. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.

Sarayönü-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde Ilgın şehir geçişi köprülü kavşak çalışması ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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