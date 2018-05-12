Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Beşikdüzü-Trabzon Devlet yolunun 45. kilometresinde Akyazı tünelinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönünde güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon-Akçaabat yönünde kuzey tüpü trafiğe kapatılırken, ulaşım Akyazı Spor Tesisi bağlantı yolundan sağlanıyor.
Yozgat şehir geçişi 40-42. kilometrelerde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden izin veriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı ile Polatlı yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Avanos yolunun 37-46. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden geliş-gidiş şeklinde izin veriliyor.
Sarayönü-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerinde Ilgın şehir geçişi köprülü kavşak çalışması ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.