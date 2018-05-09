Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarmasına gidilerek, ulaşım Torbalı istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Kızılcahamam-Gerede) iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 46. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde 14 Mayıs'a kadar aydınlatma sistemi montaj çalışmaları devam edecek. Bu nedenle tünel ulaşıma kapatılarak, trafik Akyazı Spor Tesisi bağlantı yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 9-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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