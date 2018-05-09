Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarmasına gidilerek, ulaşım Torbalı istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Kızılcahamam-Gerede) iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 46. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde 14 Mayıs'a kadar aydınlatma sistemi montaj çalışmaları devam edecek. Bu nedenle tünel ulaşıma kapatılarak, trafik Akyazı Spor Tesisi bağlantı yoluna yönlendiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 9-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.