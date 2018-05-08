Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kesimi 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle 14 Mayıs'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı-6.Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi kapsamında 1-2. kilometrelerindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 58. kilometresindeki Sümbüllü-4 Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Polatlı-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer istikamete yönlendiriliyor.
Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.