Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kesimi 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yapılıyor. Bu nedenle 14 Mayıs'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı-6.Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi kapsamında 1-2. kilometrelerindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 58. kilometresindeki Sümbüllü-4 Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Polatlı-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer istikamete yönlendiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.