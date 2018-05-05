Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17 kilometrelerinde üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı.

Isparta -Eğirdir ayrımı- Barla il yolunun 3. kilometresinde bulunan Harmanören taş ocağında 13.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu saatlerde Barla yolunda araç geçişine izin verilmeyerek, trafik akışı Barla-Eğirdir yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23 kilometrelerindeki asfalt kaplama çalışması nedeniyle Gerede-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu kesimde karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Avanos yolunun 41-46 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Of-Çaykara yolunun 1. kilometresinde (Ulusoy kavşağı) yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serinhisar-Acıpayam yolunun 8-12 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

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