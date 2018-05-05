Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17 kilometrelerinde üst geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı.

Isparta -Eğirdir ayrımı- Barla il yolunun 3. kilometresinde bulunan Harmanören taş ocağında 13.00-18.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu saatlerde Barla yolunda araç geçişine izin verilmeyerek, trafik akışı Barla-Eğirdir yolu üzerinden gerçekleştirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23 kilometrelerindeki asfalt kaplama çalışması nedeniyle Gerede-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu kesimde karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Avanos yolunun 41-46 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Of-Çaykara yolunun 1. kilometresinde (Ulusoy kavşağı) yaya üst geçidi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Serinhisar-Acıpayam yolunun 8-12 kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.