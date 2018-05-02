Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı ve 6. Sanayi Sitesi katılma kolunda yapım çalışmaları yürütüldüğünden 1-2. kilometrelerinde 31 Mayıs'a kadar emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle 9 Haziran'a kadar otoyolun bu kesimlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 16 Mayıs'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize devlet yolundaki Sarayköy-1 Tüneli'nin, Rize-İyidere yönündeki kuzey tüpünde bugün saat 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak. Araçlar bu süreçte servis yoluna yönlendirilecek.

Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.



Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.