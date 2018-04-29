Karayollarında Durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu TEM-Gebze Kavşağı'ndaki V08 ile V16 viyadüklerinde yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu bünyesindeki Balıkesir Batı Kavşağı Üstgeçit Köprüsü çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatılarak ulaşım sağ taşımadan kontrollü veriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 22-24. kilometrelerinde Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü veriliyor.
Torul-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde (Torul Giriş Kavşağı mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatıldığından, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.