Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu TEM-Gebze Kavşağı'ndaki V08 ile V16 viyadüklerinde yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir-İvrindi yolunun 15-17. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu bünyesindeki Balıkesir Batı Kavşağı Üstgeçit Köprüsü çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 1-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sol taşıma (Adana-Mersin) trafiğe kapatılarak ulaşım sağ taşımadan kontrollü veriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 22-24. kilometrelerinde Kızkalesi geçişinde köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Kalecik-Kırıkkale) iki yönlü veriliyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde (Torul Giriş Kavşağı mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatıldığından, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş geliş şeklinde sağlanıyor.