Karayollarında Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Yolu Yıldız mahallesi kavşağı ve 6. Sanayi Sitesi katılma kolu yapım işi çalışmaları sebebiyle İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde emniyet şeridi 31 Mayıs'a kadar trafiğe kapatılacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 9-14. kilometreleri arasında yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım hizmeti bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometreleri arasındaki Tosya-Yapraklı köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Konya-Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karapınar şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt devlet yolunun (Soğanlı geçidi) 57-70. kilometreleri arasındaki heyelan tehlikesi dolayısıyla araç geçişine izin verilmeyeceğinden ulaşım aynı güzergahtaki servis yolundan gerçekleştirilecek.