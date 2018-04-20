Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam- Ankara yolunun 25-29. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle 11 Haziran'a kadar bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 0-38. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 18 Mayıs'a kadar Trabzon-Beşikdüzü yönündeki kuzey şeritlerde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar İzmir yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.