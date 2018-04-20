Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam- Ankara yolunun 25-29. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle 11 Haziran'a kadar bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 0-38. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 18 Mayıs'a kadar Trabzon-Beşikdüzü yönündeki kuzey şeritlerde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montajı ve kavşak çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar İzmir yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım her iki yönde ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.


Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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