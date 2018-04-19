Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti, Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova- Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montaj ve kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları kapsamında şerit daralmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.