Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Okmeydanı- Hasdal bağlantı yolundaki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti, Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova- Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi montaj ve kavşak çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları kapsamında şerit daralmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.