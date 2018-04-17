Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda İstanbul-Ankara istikametinin Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadarki kısımda yapım çalışmaları başlatıldı. 2 Haziran'a kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle yolun İSKİ-AKOM kesimi trafiğe kapatıldı.
Torul-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kars-Kağızman yolunun 38-39. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.