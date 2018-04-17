Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda İstanbul-Ankara istikametinin Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadarki kısımda yapım çalışmaları başlatıldı. 2 Haziran'a kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle yolun İSKİ-AKOM kesimi trafiğe kapatıldı.

Torul-Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Kars-Kağızman yolunun 38-39. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.