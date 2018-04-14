Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Okmeydanı-TEM- Hasdal bağlantı yolunda, İstanbul- Ankara istikameti güney yol Nurtepe Viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadar olan kısımda çalışma başlatıldı. 2 Haziran'a kadar devam edecek çalışmalar nedeniyle İSKİ-AKOM kesimi trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü girişindeki Muallimköy gişelerinde Hızlı Geçiş Sistemi çalışmaları yapılıyor. 19 Nisan'a kadar sürecek çalışmalar nedeniyle otoyolun Bursa ve İstanbul istikametlerinde ulaşım iki yönde de tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-9. kilometrelerindeki (Yalova- Yıldırım ayrımı) üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma karşı şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahına yönlendiriliyor.