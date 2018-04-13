Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akseki- Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Trabzon- Rize yolunun 12-15. kilometrelerindeki (Yomra- Arsin hattı) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Nisan'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Kızılcahamam-Gerede) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 0-18. kilometrelerinde amatör bisiklet yarışları yapılacak. Bu nedenle 15 Nisan'da 08.00-12.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.