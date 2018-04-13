Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki- Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Trabzon- Rize yolunun 12-15. kilometrelerindeki (Yomra- Arsin hattı) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Nisan'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Kızılcahamam-Gerede) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 0-18. kilometrelerinde amatör bisiklet yarışları yapılacak. Bu nedenle 15 Nisan'da 08.00-12.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.