Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Havaalanı- Şekerpınar kavşaklarında (İstanbul'un Tuzla ilçesi Sabancı Üniversitesi önü) yüksek gerilim hava hattının sökümü yapılacak. Bu nedenle 15 Nisan'da 02.00-05.00 saatlerinde otoyol 15'er dakikalık aralıklarla iki yönlü trafiğe kapatılacak.
Susuz- Kars yolunun 15-18, Kayseri- Kırşehir yolunun 15-20 ve Yozgat- Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Isparta- Antalya yolunun 17. kilometresinde (Aksu ilçesi Yeşilkaraman Köyü mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 12.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.