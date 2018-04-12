Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Havaalanı- Şekerpınar kavşaklarında (İstanbul'un Tuzla ilçesi Sabancı Üniversitesi önü) yüksek gerilim hava hattının sökümü yapılacak. Bu nedenle 15 Nisan'da 02.00-05.00 saatlerinde otoyol 15'er dakikalık aralıklarla iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Susuz- Kars yolunun 15-18, Kayseri- Kırşehir yolunun 15-20 ve Yozgat- Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Antalya yolunun 17. kilometresinde (Aksu ilçesi Yeşilkaraman Köyü mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yarın 12.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü olarak izin verilecek.