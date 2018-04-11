Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu Torbalı yönü 1. kilometresinde Serbest Geçiş Sistemi montajı yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma İzmir yönünde gidiş geliş olarak izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük çalışmaları nedeniyle şerit daralması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Kuvayımilliye Anıtı mevkisi) Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin yapacağı çalışmalar nedeniyle yol, 13 Nisan'a kadar 08.00-19.00 saatlerinde kısa aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol, parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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