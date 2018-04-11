Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu Torbalı yönü 1. kilometresinde Serbest Geçiş Sistemi montajı yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma İzmir yönünde gidiş geliş olarak izin verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük çalışmaları nedeniyle şerit daralması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa batı-kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep yönünde üç şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 11. kilometresinde (Kuvayımilliye Anıtı mevkisi) Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin yapacağı çalışmalar nedeniyle yol, 13 Nisan'a kadar 08.00-19.00 saatlerinde kısa aralıklarla araç trafiğine kapatılacak.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol, parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.