Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapımı çalışmaları kapsamında şerit daraltması gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Osmancık-Gümüşhacıköy- Merzifon yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Konya- Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerinde (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Trabzon- Maçka yolunun 5. kilometresindeki (Dolaylı mevkisi) yaya üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.