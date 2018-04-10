Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM- Gebze kavşağında viyadük yapımı çalışmaları kapsamında şerit daraltması gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 11-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle her iki yönde (İstanbul- Ankara ve Ankara-İstanbul) sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-Gümüşhacıköy- Merzifon yolunun 32-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya- Karapınar yolunun 14-15. kilometrelerinde (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Maçka yolunun 5. kilometresindeki (Dolaylı mevkisi) yaya üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.