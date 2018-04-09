Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma soldaki 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kuşadası-Söke devlet yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından gidiş-dönüş olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Eskişehir- Sivrihisar yolunun 30. kilometresindeki (Karakaya mevkisi) alt geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yollarına yönlendiriliyor.
Antakya-Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştiriliyor.