Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerinde görüntü bariyeri çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şeridi trafiğe kapatılarak ulaşıma soldaki 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kuşadası-Söke devlet yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından gidiş-dönüş olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Eskişehir- Sivrihisar yolunun 30. kilometresindeki (Karakaya mevkisi) alt geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yollarına yönlendiriliyor.

Antakya-Samandağ yolunun 11-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 5-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştiriliyor.