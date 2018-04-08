Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı bağlantı kolunda Serbest Geçiş Sistemi (SGS) montaj çalışması nedeniyle ulaşım İzmir yönünde gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 9-14 ile 19-24'üncü kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 56-62'nci kilometrelerinde tretuvar ve drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahından veriliyor.

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