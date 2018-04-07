Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolun Ispartakule Kavşağı- Mahmutbey Batı Kavşağı arasındaki mevcut 154 kilovat havai hattın, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından sökülmesi çalışmaları dolayısıyla, bugün ve yarın 00.00-05.00 saatleri arasında 15'er dakika aralıklı olmak üzere otoyol iki yönlü ulaşıma kapatılacak.
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 30. kilometresindeki Karakaya mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından kontrollü olarak sağlanacak.
Artvin -Yusufeli yolunun 60-61 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2018'e kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak akacak.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun Nizip-Birecik geçişlerinde 15-30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılacak.
Milas-Bodrum yolunun 0-1. kilometreleri arasında Güllük Havalimanı Kavşağı ile Belören-Hadim yolunun 0-16. ve 25-28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.